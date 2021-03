Digital week: Comune di Milano presenta il modello per l'analisi dei benefici del digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello è articolato in tre passaggi: identificazione delle attività impattate dal digitale e raccolta dati, comparazione dei processi analogici e digitali e il calcolo dei benefici. I benefici ottenuti vengono sintetizzati in sei indicatori, di cui tre riferiti alla Pubblica Amministrazione e tre al cittadino, per mostrare il duplice effetto della digitalizzazione in termini di efficientamento della struttura organizzativa degli enti locali e il miglioramento del livello di servizio offerto al cittadino. I tre indicatori per i comuni sono: risparmio di tempo, efficiente allocazione delle risorse, consumo carta, mentre per il cittadino si traducono in risparmio di tempo, risparmio di costi e riduzione delle emissioni di Co2. L'applicazione del modello ai servizi digitali del Comune di Milano ha già prodotto i primi risultati: i certificati anagrafici disponibili online hanno consentito ai cittadini milanesi di risparmiare, in un anno, un'ora di viaggio allo sportello, che si è tradotto in 49 tonnellate di Co2 non emesse e quindi 3266 alberi risparmiati (che altrimenti avrebbero dovuto riassorbire tali emissioni). Il modello, che ha ottenuto la certificazione Rina, è già in uso nella Direzione Sistemi informativi del Comune di Milano ma l'obiettivo è diffonderlo a tutte le direzioni per automatizzare così il calcolo dei benefici e renderlo uno strumento sempre a disposizione dell'amministrazione per la valutazione delle iniziative di innovazione da intraprendere. (Com)