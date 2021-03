Covid: Weber (Ppe), pensieri e preghiere a vittime in Italia e alle loro famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del gruppo del Partito popolare europeo al Parlamento europeo, Manfred Weber, ha ricordato oggi su Twitter le vittime del Covid in occasione della Giornata nazionale italiana. "Oggi ha un significato importante per l'Italia e per tutti noi in Europa. L'anno scorso l'Italia e il mondo si sono svegliati con le immagini di un convoglio di camion militari pieni di bare in partenza da Bergamo. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai loro cari", ha scritto. (Beb)