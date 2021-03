Giustizia: Bernini (FI), bene metodo Cartabia, velocizzare riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte di Forza Italia c’è la massima disponibilità a velocizzare la riforma del processo civile e penale, come ha autorevolmente chiesto la ministra Cartabia. Le nostre proposte sono in campo da anni, e siamo pronti ad un confronto il più possibile sereno e costruttivo. Per quanto riguarda la prescrizione, è incoraggiante l’impegno di superare il metodo del 'prendere o lasciare' finora adottato, ma la nostra bussola non può che restare quella del rispetto del principio costituzionale del giusto processo". Lo sottolinea, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (com)