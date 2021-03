Lombardia: Fumagalli (M5s), da Regione ennesimo intollerabile regalo da 62 milioni alle banche e Pedemontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Fumagalli, consigliere del M5s Lombardia, alla luce di quanto emerso in Commissione regionale bilancio nel corso della discussione sul Progetto di legge "Interventi a sostegno del tessuto economico" dichiara in una nota: "Trovo assolutamente intollerabile che nell'ambito di un progetto di legge denominato 'Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo' giunga all'ultimo minuto un emendamento con il quale si fa l'ennesimo regalo alle banche e a Pedemontana. Per la modifica cifra di 62 milioni di euro la Regione ha acquistato le azioni che Intesa detiene in Pedemontana. Al di là del fatto che non mi hanno saputo dire a quale percentuale di proprietà sarebbe salita la Regione e di calcolarmi io l'incremento del pacchetto azionario, l'operazione non rappresenta un rafforzamento ma un indebolimento dell'equity". "In un'azienda normale si sarebbe proceduto al rafforzamento del patrimonio netto con un aumento di capitale da parte dei soci e non con una vendita delle azioni. Con questa operazione si regalano alle banche 62 milioni con la speranza che poi li possano prestare a Pedemontana immaginiamo con lauti interessi. Intesa che era già uscita da Bre.Be.Mi e non crede più nelle autostrade lombarde. A crederci è rimasta solo la Giunta lombarda", conclude Fumagalli.(Com)