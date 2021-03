Covid: Meloni, mozione Fd'I in Parlamento per riqualificare parchi e viali rimembranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colpiti ed emozionati dall'inaugurazione a Bergamo del Bosco della memoria in memoria delle vittime del Covid. Ricordare i caduti della guerra alla pandemia è un dovere dello Stato perché la memoria è educazione al senso di patria". E' quanto afferma, in una nota, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Come Fratelli d'Italia - prosegue la parlamentare - ci auguriamo che l'iniziativa di oggi possa essere replicata anche nel resto d'Italia. Lo abbiamo chiesto ieri in occasione del 160° anniversario dell'Unità d'Italia con la campagna 'Le radici della memoria' e lo formalizzeremo in una mozione in Parlamento: riqualificare i parchi e i viali della rimembranza, piantare nuovi alberi in questi siti e creare nuove aree in memoria dei martiri e degli eroi nella battaglia contro il coronavirus. Una proposta - conclude Meloni - che speriamo possa essere condivisa e votata da tutte le forze politiche". (Com)