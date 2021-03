Yemen: ribelli sciiti, revoca embargo saudita condizione per qualsiasi accordo cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca del blocco navale e aereo nei porti e negli aeroporti del nord dello Yemen da parte dell’Arabia Saudita è una condizione per qualsiasi accordo di cessate il fuoco. Lo ha dichiarato il portavoce dei ribelli sciiti Houthi, Mohammed Abdulsalam, in un'intervista rilasciata all’emittente del Qatar “Al Jazeera”. "La parte umanitaria deve essere separata da quella militare", ha dichiarato Abdulsalam. "Ci è stato chiesto un cessate il fuoco globale. Ma per prima cosa è necessario riaprire porti e aeroporti e in seguito avviare il processo per un cessate il fuoco”, ha dichiarato. “Quando i porti e gli aeroporti potranno riaprire allora saremo pronti a negoziare”, ha spiegato il portavoce dei ribelli sciiti. All'inizio di questo mese, le Nazioni Unite hanno rinnovato la loro richiesta per un cessate il fuoco a livello nazionale e una soluzione politica al conflitto. Gli Stati Uniti stanno rilanciando la loro azione per porre fine al conflitto e hanno ritirato il sostegno all'offensiva della coalizione guidata dai sauditi in Yemen in concomitanza con la salita al potere della nuova amministrazione guidata da Joe Biden. Secondo i media internazionali lo scorso febbraio sarebbe avvenuto un incontro faccia a faccia tra l'inviato speciale Usa, Tim Lenderking, e la leadership dei ribelli sciiti in Oman. Nell’intervista ad “Al Jazeera”, Abdulsalam ha negato qualsiasi recente "incontro diretto" con i funzionari statunitensi, precisando che vi sono comunque canali di comunicazione con Washington. "Abbiamo ricevuto messaggi tramite l'Oman", che ha svolto un ruolo di mediazione nel conflitto, ha dichiarato il portavoce dei ribelli sciiti, aggiungendo che non è stato presentato alcun "nuovo piano". Adulsalam ha riferito che vi sarebbero anche canali di comunicazione con l’Arabia Saudita. (segue) (Res)