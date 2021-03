Yemen: ribelli sciiti, revoca embargo saudita condizione per qualsiasi accordo cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da febbraio, i ribelli sciiti filo iraniani hanno lanciato un’offensiva per conquistare Marib, sede dei principali impianti petroliferi dello Yemen e ultima roccaforte del governo riconosciuto nel nord del Paese in cui in questi cinque anni di guerra hanno trovato rifugio quasi un milione di sfollati. "Marib è una regione militare in cui operano gli aggressori e dove ci sono forze straniere", ha affermato il portavoce dei ribelli sciiti Houthi Abdulsalam, aggiungendo: "Si stanno facendo progressi per espellere le forze straniere, e questo preoccupa la comunità internazionale". (segue) (Res)