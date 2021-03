Umbria: Peppucci, necessario istituire garante disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peppucci ha affermato: “Una figura di garanzia fondamentale al tempo del Coronavirus perché, purtroppo, le urgenze della pandemia hanno fatto sì che diversi disabili, in alcuni ambiti, siano stati lasciati un passo indietro, ecco perché riaffermiamo la necessità dell’istituzione di un garante che li tuteli”. Le associazioni hanno chiesto di essere coinvolte, se possibile, nella scelta della persona deputata a ricoprire tale incarico, una scelta che è in capo alla Regione. Chiedono anche un riconoscimento da parte dell’Ente di quanto esse già fanno nella quotidianità per i disabili e che la nuova figura del Garante sia di aiuto nella soluzione dei principali problemi che riguardano le persone con disabilità, a partire dai progetti personalizzati. La presidente Pace ha chiesto alle associazioni di depositare o far pervenire tutte le loro osservazioni in forma scritta al fine di confrontarsi ulteriormente, dopo Pasqua, per concludere l’iter della nuova legge. (Ren)