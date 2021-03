© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero dell’Istruzione e al dipartimento della Funzione pubblica è in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue. Lo comunica una nota del dipartimento della Funzione pubblica. (Com)