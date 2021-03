Rifiuti: Ciacciarelli (Lega), politiche regionali hanno penalizzato provincia Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega, Pasquale Ciacciarelli, in una nota dichiara: "Caos rifiuti in Regione Lazio: non mi preme entrare nel merito della vicenda giudiziaria, poiché, come è giusto, se ne occuperà la magistratura, la quale farà luce sulla questione". "A me interessa il dato politico - spiega - e questo è cristallino. Dice, in maniera oggettiva, che le politiche regionali sulla gestione dei rifiuti sono state sempre 'inquinate', pertanto vanno totalmente rimesse in discussione; questo soprattutto perché hanno puntualmente penalizzato la provincia di Frosinone. Zingaretti ed il Partito democratico devono spiegarne le motivazioni ai cittadini di questa provincia. Del caso giudiziario se ne occuperà la Magistratura, ma la Regione Lazio, per mezzo dei suo presidente e del Partito democratico, ha il dovere di chiarire, da un punto di visto politico, per quali ragioni si è adottata questa politica scellerata e fallimentare, che ha visto sempre penalizzata la provincia di Frosinone, la quale ha dovuto gestire anche i rifiuti di Roma Capitale. Per tutti questi motivi vanno riviste le politiche sulla gestione dei rifiuti nel Lazio che riguardano almeno gli ultimi otto anni", conclude Ciacciarelli. (Com)