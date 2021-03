Covid: Parente (Iv), rafforziamo impegno contro virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi bandiere a mezz’asta in Senato per la giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, approvata ieri dalla 1 Commissione permanente. Un minuto di silenzio nella Commissione Sanità che mi onoro di presiedere, su impulso della Presidente Casellati. Per non dimenticare e per rafforzare il nostro impegno ed uscire da questa terribile epidemia". Lo scrive su Twitter la senatrice di Italia viva e presidente della commissione igiene e sanità Annamaria Parente. (Rin)