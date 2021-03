Bosnia: premier Federazione, oggi firma da parte russa per vaccini Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa per oggi la firma da parte russa dell'accordo stipulato con la Federazione bosniaca per l'acquisto di vaccini anti Covid Sputnik V. Lo ha reso noto il premier della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana della Bosnia Erzegovina), Fadil Novalic, secondo quanto riferisce il sito "Klix". Novalic ha precisato che la Federazione bosniaca ha già firmato l'accordo. Il premier della Federazione si è presentato oggi nel Parlamento dell'entità per rispondere in una seduta straordinaria convocata dai partiti d'opposizione. Secondo precedenti annunci, la seduta dovrebbe decidere anche su un'eventuale chiusura delle attività per un periodo di due settimane alla luce dell'aumento dei casi di Covid-19. Novalic ha ricordato che l'entità è rimasta in attesa dei vaccini del programma internazionale Covax, prenotati dal governo centrale della Bosnia Erzegovina. (segue) (Seb)