Bosnia: premier Federazione, oggi firma da parte russa per vaccini Sputnik V (2)

- Il premier federale ha spiegato che il 25 febbraio, in occasione di una riunione della presidenza tripartita della Repubblica, "è stato annunciato che dovevamo iniziare a cavarcela da soli". Solo a quel punto, ha detto ancora Novalic, l'entità ha potuto avviare in autonomia le attività per la ricerca di forniture di vaccini. La Federazione bosniaca ha deciso di acquistare 500 mila vaccini russi Sputnik V. La prima consegna, secondo quanto spiegato oggi da Novalic, è attesa per la prossima settimana. La fornitura di vaccini russi è stata acquistata, ha concluso il premier federale, ad un prezzo di 14,31 euro a dose. (Seb)