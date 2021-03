San Siro: Mariani (Milano in Comune), bene lo stop al progetto, va fermato non rimandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriele Mariani, candidato sindaco Milano in Comune - Civica ambientalista, commenta in una nota le parole del sindaco Beppe Sala sul "Progetto di valorizzazione dell'ambito di San Siro": "La forte e sospetta opacità sulla proprietà, presente e futura, non solo dell'Inter, anche del Milan, era cosa molto nota fin dai tempi della denuncia di David Gentili e della trasmissione di Report del 20 novembre 2020 - afferma Gabriele Mariani - Ora Sala trova la scusa "verde scolorita" di un blocco temporaneo, per rimandare il tutto a quando spera di essere eletto. Ma se vuole essere eletto l'affaire San Siro deve essere bloccato prima, non dopo. Resta nero su bianco il voto in aula di quasi tutta l'attuale maggioranza che di fatto ha aperto le porte a questo inaccettabile progetto".(Com)