cultura: il 25 marzo IL comune di Cinisello B. celebra il "Dantedì" con un reading sul proprio canale YouTube

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato alla Cultura del Comune di Cinisello Balsamo celebra il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri,il 25 marzo, il “Dantedì” perché segna l'inizio del viaggio narrato da Dante nella Divina Commedia con un reading teatrale che vede protagonista Mino Manni. L'attore reciterà alcuni tra i canti più famosi dell'Inferno. "Il Dantedì è la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia - ha spiegato l'assessore alla Cultura Daniela Maggi - e sarà l'occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante. Lo spettacolo e le vetrine tematiche allestite periodicamente al Pertini sono un modo per coinvolgere soprattutto i ragazzi alla conoscenza e alla lettura della Divina Commedia, un'opera senza tempo che contiene l'esperienza umana nella sua totalità, le nostre fragilità e i nostri limiti, ma anche la nostra forza che ci porta a reagire nei momenti più bui della vita e ai nostri slanci verso l'infinito". Lo spettacolo sarà trasmesso giovedì 25 marzo alle ore 21 sul canale Youtube del Comune di Cinisello Balsamo. (Com)