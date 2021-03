Turchia: Corte suprema avvia procedura per dichiarare fuorilegge il partito filo-curdo Hdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore capo della Corte suprema di appello della Turchia, Bekir Sahin, ha avviato ieri una causa presso la Corte costituzionale di Ankara per chiedere lo scioglimento del Partito democratico dei popoli (Hdp), formazione progressista e filo-curda di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan che detiene ben 55 seggi su 600 alla Grande assemblea nazionale, il parlamento turco. Si tratta della prima causa ufficiale intentata per chiedere la messa al bando del partito filo-curdo, dopo una richiesta formulata in tal senso lo scorso gennaio dal presidente dell’ultraconservatore Partito per il movimento nazionalista (Mhp), Devlet Bahceli, partner di coalizione di Erdogan. Nell’atto che ha dato il via alla procedura, inviato anche alla stessa Corte suprema, il procuratore accusa il partito di essere “colluso con il gruppo terroristico Pkk (Partito dei lavoratori del Kurdistan)” e di “mirare a distruggere l’unità del popolo e dello Stato”. (segue) (Tua)