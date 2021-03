Turchia: Corte suprema avvia procedura per dichiarare fuorilegge il partito filo-curdo Hdp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a chiedere lo scioglimento del partito per presunte violazioni dell’articolo 68 della Costituzione, l’atto del procuratore richiede di mettere al bando politicamente più di 600 membri del partito, inclusi gli attuali co-presidenti Pervin Buldan e Mithat Sancar e gli ex co-presidenti Selahattin Demirtas e Sezai Temelli. Un partito dissolto in via permanente non può essere ricostituito sotto un altro nome in Turchia, e ai membri del partito potrebbe essere impedito di fondare, dirigere, o anche solo aderire ad altre formazioni politiche per cinque anni. Nelle stesse ore, il parlamento di Ankara ha deciso, inoltre, di privare del suo seggio parlamentare il deputato dell’Hdp Faruk Gergerioglu, condannato lo scorso 19 febbraio a due anni e sei mesi di reclusione perché accusato di aver “fatto propaganda” in favore del Pkk. (segue) (Tua)