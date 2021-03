Turchia: Corte suprema avvia procedura per dichiarare fuorilegge il partito filo-curdo Hdp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A stretto giro è arrivata una prima reazione ufficiale dagli Stati Uniti: in una nota, il portavoce del dipartimento di Stato Ned Price ha affermato che Washington segue “da vicino” i “preoccupanti” sviluppi relativi all’Hdp. “Stiamo monitorando l’avvio di sforzi per la dissoluzione del Partito democratico del popolo, decisione che sovvertirebbe ingiustamente la volontà degli elettori turchi, minerebbe ulteriormente la democrazia in Turchia e negherebbe a milioni di cittadini turchi la loro rappresentanza eletta”, si legge nella nota. “Facciamo appello al governo della Turchia affinché rispetti la libertà di espressione, in linea con le tutele della Costituzione turca e con gli obblighi internazionali del Paese”. Alla nota statunitense la diplomazia di Ankara ha risposto con un duro comunicato, invitando “alcuni Paesi” – con chiaro riferimento agli Usa – a non interferire in inchieste e procedimenti avviati da tribunali indipendenti, accusando dichiarazioni come quelle della diplomazia statunitense di essere “incompatibili con lo Stato di diritto”. (segue) (Tua)