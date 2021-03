Turchia: Corte suprema avvia procedura per dichiarare fuorilegge il partito filo-curdo Hdp (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancate nemmeno reazioni interne. Kemal Kilicdaroglu, capo dell’opposizione e presidente del kemalista Partito popolare repubblicano (Chp), ha sottolineato in un discorso ripreso dal quotidiano “Sozcu” che “i partiti politici sono elementi indispensabili della democrazia”. Poiché i partiti che sopravvivono sono quelli che ricevono sostegno popolare, e quelli che non lo ottengono “sono gettati nella spazzatura della Storia”, occorre “smettere di chiudere partiti politici”, ha detto il leader dell’opposizione. In un messaggio pubblicato su Twitter anche Ali Babacan, ex vicepremier e leader del partito Deva, fuoriuscito dal partito Giustizia e sviluppo (Akp) di Erdogan, ha definito “irrispettoso” nei confronti degli elettori il tentativo di bloccare un partito da 6 milioni di voti. La mossa è stata condannata anche da Ahmet Davutoglu, già primo ministro turco, anch’egli dissidente dell’Akp e fondatore del partito Futuro (Gelecek): “Chiudere i partiti politici sconvolge la pace sociale”, ha scritto su Twitter. (segue) (Tua)