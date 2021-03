Turchia: Corte suprema avvia procedura per dichiarare fuorilegge il partito filo-curdo Hdp (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito, fondato nel 2012, ha ottenuto alle elezioni parlamentari del 7 giugno 2015 uno storico risultato del 13,12 per cento dei voti, superando l’elevata soglia di sbarramento (10 per cento) prevista dalla legge elettorale turca e costituendo il terzo gruppo parlamentare del Paese (80 seggi su 550). Nelle successive elezioni anticipate del primo novembre 2015 il partito ha nuovamente superato lo sbarramento, guadagnando un consenso del 10,76 per cento e 59 seggi su 550. Il partito ha confermato la sua buona performance alle ultime elezioni parlamentari del 24 giugno 2018, dove ha ottenuto l’11,70 per cento dei consensi e più di 5,8 milioni di voti, perlopiù raccolti nelle province a maggioranza curda del Paese. Il candidato presidenziale Demirtas si è classificato terzo alle elezioni del 2014 e del 2018, ottenendo rispettivamente il 9,7 e l’8,4 per cento dei consensi. Durante la breve parentesi del processo di pace con il Pkk avviato dal governo turco nel 2013, il partito filo-curdo ha avuto contatti costruttivi con l’Akp di Erdogan. I rapporti tra le due formazioni tuttavia si sono fortemente deteriorati a seguito delle proteste dell’autunno del 2014, scoppiate in seno alle comunità curde del sud-est della Turchia dopo l’avanzata dello Stato islamico contro la città di Kobane/Ain al Arab, nel nord della Siria. (Tua)