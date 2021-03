Covid: Montevecchi (M5s), uniti nella responsabilità comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' passato un anno dalle tragiche immagini di Bergamo, simbolo di un'Italia colpita duramente dalla pandemia. Nella prima Giornata Nazionale dedicata alle Vittime dell'epidemia da Covid19, in un momento in cui il nostro Paese è ancora sottoposto a un enorme sforzo, il nostro compito è ricordarci di tenere duro e sostenere chi da solo rischia di non farcela". Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s Michela Montevecchi, segretario del Consiglio di Presidenza del Senato, in occasione della prima Giornata nazionale dedicata alle vittime dell'epidemia da Covid-19. "Siamo tutti esausti e questa giornata di ricordo collettivo sia per tutti noi fonte di recupero delle energie per continuare a camminare e coprire l'ultimo tratto di strada verso l'uscita da questo periodo drammatico - aggiunge -. Insieme, uniti nella responsabilità comune alla quale siamo chiamati, ne verremo fuori". (com)