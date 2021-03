Polonia-Marocco: ministri Esteri a colloquio su coronavirus e scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, e l'omologo marocchino, Nasser Bourita, hanno avuto una conversazione telefonica. Lo riferisce una nota del dicastero polacco. I capi delle diplomazie di Varsavia e Rabat hanno parlato dello stato delle relazioni bilaterali, sottolineando il potenziale di un loro ulteriore sviluppo, tanto in ambito politico, quanto economico. "Il Marocco resta per la Polonia uno dei più importanti partner in Africa e ne è testimonianza tra le altre cose il crescente volume degli scambi commerciali, che nel 2020, nonostante la pandemia di coronavirus, ha oltrepassato per la prima volta il miliardo di dollari", ha scritto il ministro Rau. (segue) (Vap)