Polonia-Marocco: ministri Esteri a colloquio su coronavirus e scambi commerciali (2)

- Il titolare degli Esteri polacco apprezza il contributo marocchino agli sforzi internazionali per la stabilizzazione dell'Africa settentrionale, ivi incluse la Libia e il Sahel, ed evidenzia il ruolo giocato dal Marocco nella collaborazione con l'Unione europea nella regione. I ministri hanno necessariamente parlato anche della lotta alla pandemia e si augurano che la campagna vaccinale conduca al più presto a un ritorno a contatti regolari di alto livello. A tal proposito Rau ha rinnovato a Bourita un invito a Varsavia. Il ministro marocchino avrebbe dovuto fare una visita in Polonia a inizio 2020 ma questa non è avvenuta a causa del coronavirus. (Vap)