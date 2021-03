Pavia: Verni (M5s Lombardia) su inchiesta Asst, subito nuovo direttore generale, confidiamo che sia fatta luce sulla vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risale a maggio 2018 la mia richiesta di accesso agli atti alla Asst di Pavia con la quale chiedevo tutta la documentazione relativa al bando indetto per il trasporto sanitario. Le modalità di aggiudicazione ci lasciavano dubbi e oggi, purtroppo, abbiamo appreso che anche la magistratura ha rilevato delle probabili irregolarità". Lo dichiara in una nota Simone Verni, consigliere regionale del M5s Lombardia, commentando gli arresti, tra cui due vertici dell'Asst, della Guardia di Finanza di Vigevano nell'ambito di un'inchiesta per turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture relativa a un appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza. "Confido nel lavoro della magistratura che spero possa fare presto luce su questa vicenda. Il nostro sistema riconosce l'innocenza fino a sentenza passata in giudicato e non spetta a me esprimere giudizi, ma a prescindere dagli sviluppi giudiziari, auspico che Regione Lombardia nomini immediatamente un nuovo direttore generale della Asst Pavia che possa lavorare senza alcuna inevitabile distrazione", conclude Verni. (com)