Speciale energia: Spagna, compagnia petrolifera Cepsa mette in vendita il 49 per cento delle stazioni di servizio

- La compagnia petrolifera spagnola Cepsa sta cercando un partner finanziario al 49 per cento per il suo business delle stazioni di servizio. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", Cepsa ha individuato Bnp Paribas e Allen & Overy come consulenti per questa operazione, il cui valore si aggirerebbe sui 700 milioni di euro. La compagnia affronterà una profonda revisione del suo modello di business in cui la sua attività di stazioni di servizio è inclusa come un asset strategico per il processo di transizione energetica e ritiene che gli oltre 1.800 punti vendita tra Spagna e Portogallo saranno fondamentali. (Spm)