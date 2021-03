Speciale energia: Conftrasporto incontra Giovannini, puntare su sviluppo digitale e transizione green, incentivi alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riforma che sburocratizzi e semplifichi strumenti giuridici per utilizzare le risorse del Next generation. La garanzia dell’utilizzo veloce ed efficace dei Fondi previsti per il rilancio del Paese. La destinazione di parte dei Fondi per la transizione ecologica al rinnovo del parco veicoli pesanti e della flotta navale italiana. Sono le priorità che il segretario generale di Conftrasporto-Confcommercio, Pasquale Russo, ha illustrato al ministro delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili Enrico Giovannini nel corso di un incontro in collegamento web sul Pnrr. Conftrasporto chiede inoltre coerenza degli incentivi tra infrastrutture e mezzi di trasporto per l’utilizzo delle nuove forme di energia, e una digitalizzazione che favorisca il monitoraggio e il controllo delle infrastrutture per superare anche il sostanziale blocco dei trasporti eccezionali. Per lo sviluppo dell’intermodalità camion-nave, la Confederazione dei Trasporti e della Logistica ritiene che vadano incentivate le imprese di trasporto che scelgono di utilizzare le cosiddette autostrade del mare. Contro gli effetti del cambiamento climatico, infine, l’associazione reputa indispensabili investimenti che rendano resilienti le infrastrutture portuali rispetto ai rischi connessi all’innalzamento dei mari. (Com)