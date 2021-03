Speciale energia: Sertori, da giunta via libera al bando da 14,4 milioni per contenimento consumi energetici in strutture pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andremo così - conclude Sertori - ad attivare un'azione che preveda, in coerenza con la programmazione regionale in materia di energia, misure di incentivazione per interventi sui sistemi di generazione energetica delle strutture pubbliche degli enti locali per conseguire la contrazione dei consumi e dei costi gestionali attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili". La misura prevede il finanziamento di contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 400mila euro, 200mila euro per l'installazione di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, di illuminazione interna, fotovoltaico e accumulo, e un uguale importo per interventi di riqualificazione dell'involucro edilizio. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti fino al raggiungimento del cento per cento dell'importo delle spese ammissibili. È possibile candidare al massimo tre interventi per ogni ente. (Com)