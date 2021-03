Speciale energia: Ad Porsche Blume, l'obiettivo è emissioni zero entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte del conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen, Porsche si è posta l'obiettivo di “essere a emissioni zero entro il 2030”. Per quell'anno, l'80 per cento delle auto prodotte dal marchio sarà completamente elettrico o ibrido. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Porsche, Oliver Blume, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale “Die Zeit”. L'Ad ha aggiunto che Porsche continuerà a realizzare veicoli con motori a combustione interna, ma alimentati con carburante sintetico rispettoso del clima. A tal fine, la società sta lavorando con il gruppo per l'energia tedesco Siemens Energy e sta investendo un impianto in Patagonia. Come affermato da Blume, in America meridionale viene, infatti, generata energia eolica sufficiente per il metanolo. Inoltre, il prezzo dei carburati ecologici potrebbe scendere dagli attuali dieci a meno di due dollari al litro. Nel frattempo, i modelli elettrici di Porsche diventeranno neutri dal punto di vista climatico attraverso l'uso di energia rinnovabile nella produzione e nel funzionamento. Al riguardo, Blume ha evidenziato: “Per i prossimi dieci anni, stiamo investendo oltre un miliardo di euro in turbine eoliche, energia solare e altre misure di protezione del clima”. Porsche persegue l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 non solo per l'obbligo di proteggere il clima, ma anche per fidelizzare i clienti più attenti all'ambiente. Come osservato da Blume, chi acquista una Porsche “vuole e deve avere la coscienza pulita quando guida”. Infine, ha aggiunto l'Ad, le società rimarranno attraenti per gli investitori e le banche soltanto se dimostreranno il proprio impegno per la sostenibilità. (Geb)