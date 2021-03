Speciale energia: Germania, governo sta avviando progetto per idrogeno H2 Global

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sta avviando l'attuazione del progetto per la produzione dell'idrogeno H2 Global, “importante per la crescita del mercato internazionale” di tale fonte di energia rinnovabile. È quanto dichiarato dal sottosegretario all'Economia ed Energia tedesco, Andeas Feicht. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, al centro di H2 Global vi è una fondazione che, ancora da costituire, sosterrà la formazione di consorzi per l'avvio della produzione di idrogeno verde all'estero e la sua fornitura in Germania. Il governo federale dovrebbe finanziare la fondazione con almeno un miliardo di euro. Tuttavia, il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco non ha ancora assunto impegni vincolanti riguardo all'importo. Intanto, con il piano di stimolo approvato a giugno scorso per sostenere la domanda interna contro la crisi del coronavirus, l'esecutivo tedesco ha stanziato due miliardi di euro per lo sviluppo di partenariati per l'idrogeno all'estero. Successivamente, il ministero dell'Economia e dell'Energia si è impegnato a mettere una parte significativa di questi fondi a disposizione della fondazione per H2 Global. L'ente sarà costituito dalle imprese interessate all'iniziativa, con il governo federale rappresentato nel consiglio di amministrazione. Saranno, infine, le stesse aziende a sostenere da sole i costi operativi del progetto, che dovrebbe divenire operativo prima delle elezioni in programma in Germania per il 26 settembre prossimo. (Geb)