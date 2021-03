Speciale energia: Starace (Enel), industria europea per pannelli solari e autobus green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" dice che "senza un input del governo la domanda, e cioè la spinta che muove gli investitori, non partirà mai. Per questo motivo abbiamo proposto al nuovo governo di inserire un obiettivo vincolante nel Pnrr: come ad esempio dei target di percentuale del parco circolante in elettrico" da sostituire entro una certa data. Il Recovery Plan potrebbe mettere in campo i fondi, comuni e regioni potranno decidere se comprare direttamente i mezzi o affidarsi a partnership pubblico private, per la sostituzione dei bus, la gestione della infrastruttura di ricarica e dei software nel depositi (Enel è tra il leader globali in questo settore). Un vincolo temporale per la sostituzione avrebbe l'effetto di far emergere un interesse industriale. "Se un imprenditore sa che nell'arco di 10 anni andranno cambiati 10-20 mila autobus è motivato a investire. È il classico 'business case' - osserva il manager -. C'è ora una grande opportunità per far crescere un'industria e una filiera: in Europa non esiste un'industria di autobus elettrici. Il campo è quindi aperto a chi fornisce un indirizzo di politica industriale più chiaro e più a lungo termine". (Res)