Città metropolitana Roma: finanziato a bilancio intervento 4 milioni per Sp Ardeatina

- "Questa mattina gli uffici finanziari della Città metropolitana di Roma hanno dato parere di regolarità al finanziamento di circa 4 milioni di euro per i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal Km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al 27+000 della strada provinciale Ardeatina. Espletate le procedure di gara inizieremo i lavori tanto attesi su questa importante arteria stradale". Lo comunicano in una nota Teresa Zotta, vicesindaco della Città metropolitana di Roma e Carlo Caldironi, Delegato alla Viabilità di Cmrc. (Com)