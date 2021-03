Trasporto aereo: Wizz Air annuncia la nuova rotta Ancona-Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, ha annunciato l’espansione del proprio network da Ancona con una rotta da e per Tirana. I voli saranno operati dal 4 giugno 2021 con 2 frequenze settimanali (lunedì e venerdì) con tariffe a partire da 24,99 euro. Le nuove rotte sono già in vendita sul sito web della compagnia o sulla mobile app della compagnia aerea. Wizz Air dunque dal 4 giugno collegherà Ancona con la bellissima capitale dell’Albania, meta turistica sempre più visitata ed apprezzata. Questo nuovo importante collegamento soddisferà le esigenze sia di una clientela di tipo etnico, per facilitare il ritorno in patria per visitare i propri parenti, sia di una clientela business che si reca per motivazioni lavorative nel territorio albanese. Wizz Air è una compagnia aerea con rating creditizio investment grade, con una flotta di un'età media di 5,4 anni che comprende gli aeromobili a corridoio singolo della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo più efficienti e sostenibili attualmente disponibili. Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nell'anno fiscale 2019. Wizz Air ha il più grande portafoglio ordini di 265 aeromobili della famiglia Airbus A320neo all'avanguardia che consentirà alla compagnia aerea di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale del 30% per ogni passeggero fino al 2030. (segue) (Com)