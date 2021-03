Trasporto aereo: Wizz Air annuncia la nuova rotta Ancona-Tirana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wizz Air è stata tra le prime compagnie aeree a introdurre una nuova era di viaggi sanificati attraverso la sua rete, con misure igieniche avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. Clicca qui per visualizzare il nuovo video su salute e sicurezza di Wizz Air. Aggiungendo Wizz Flex a una prenotazione, i passeggeri potranno e essere certi che, se le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Andras Rado Senior Communications Manager di Wizz Air ha aggiunto: “Siamo lieti di aggiungere oggi questo nuovo collegamento ampliando così il nostro network sia dall’Italia che dall’ Albania. Siamo fiduciosi che le tariffe ultra basse e l'ottima rete di rotte di Wizz Air contribuiranno alla crescita del settore turistico ed economico italiano e albanese". Carmine Bassetti, amministratore delegato di Aerdorica, esprime grande soddisfazione per l’avvio della cooperazione con Wizz Air e auspica che la tratta sull’Albania sia solo il primo step in vista di una collaborazione più globale. I mercati coperti da Wizz Air in effetti risultano di grande interesse per l’aeroporto di Ancona ed il suo bacino di utenza. (Com)