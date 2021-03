Russia-Corea del Sud: Lavrov a Seul il 24-25 marzo, previsto incontro con omologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si recherà in visita a Seul dal 24 al 25 marzo per tenere colloqui con la sua controparte sudcoreana, Chung Eui-yong. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Il 24 marzo, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov prenderà parte alla cerimonia che segna l'inizio dell'anno di scambi reciproci tra la Federazione Russa e la Repubblica di Corea, che risale al 30 mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche. Il 25 marzo Seoul ospiterà i negoziati del ministro Lavrov e della sua controparte sudcoreana. Hanno in programma di discutere lo sviluppo delle relazioni bilaterali, la situazione nella penisola coreana, i problemi regionali e internazionali", ha detto Zakharova durante un briefing con la stampa. (Rum)