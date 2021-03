Covid: Fnomceo, nella Giornata della memoria ricordare tra le vittime i 340 medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre centomila persone sono rimaste vittime del Covid: tra queste, 340 medici. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, in occasione della prima Giornata in memoria delle vittime di Covid. "Noi oggi vogliamo, ancora una volta, ricordarli tutti, uno per uno, ad iniziare da Roberto Stella, primo tra i medici a perdere la vita, l’11 marzo dello scorso anno”, ha detto in un video sul canale Youtube. Dei 340 medici rimasti vittima del Covid, 138, la maggioranza, erano Medici di Medicina Generale. 30 gli Odontoiatri. E poi, ospedalieri, liberi professionisti, anche pensionati, tornati o meno in attività per l’emergenza. La Fnomceo li ricorda tutti con un Memoriale sul Portale www.fnomceo.it. Il triste elenco sembra ora, dopo le vaccinazioni, crescere più lentamente. E la mortalità dei medici, rapportata a quella della popolazione generale, si è abbattuta in maniera considerevole. “Oggi, accanto al ricordo, dobbiamo necessariamente anche sollecitare tutta la popolazione a riflettere su quanto sia importante usare il vaccino, perché l’utilizzo del vaccino riduce drasticamente la mortalità – continua Anelli –. E la riduce anche tra i medici: le vaccinazioni iniziate agli inizi di gennaio hanno oggi determinato una riduzione netta della mortalità di oltre il 70 per cento e la curva continua a scendere, nonostante siamo in una fase di ripresa epidemica importante. Questo significa che il vaccino produce i suoi effetti benefici, ci consentirà finalmente di uscire dalla pandemia”. (segue) (Com)