Covid: Fnomceo, nella Giornata della memoria ricordare tra le vittime i 340 medici (2)

- “I medici chiedono però di poter vaccinare in tranquillità, in serenità – conclude Anelli – . Abbiamo chiesto al Parlamento e al Governo una norma che consenta ai medici di non essere incolpati per gli effetti collaterali o per le difficoltà nella gestione del Covid o per la somministrazione dei vaccini. La sensibilità mostrata dal Ministro Cartabia e dal Ministro Speranza ci inducono a pensare che questa sensibilità sia di tutto il Governo e speriamo presto di avere una norma che tuteli anche la classe medica”. E anche il premier Mario Draghi, oggi, nell’inaugurare a Bergamo il “Bosco della Memoria” ha ricordato, tra le vittime, i fratelli Maddalena e Carlo Passera, rispettivamente anestesista e medico di famiglia, morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. “Siamo riconoscenti al Presidente del Consiglio per aver reso omaggio alla loro memoria e all’impegno di tutti i professionisti della salute, da lui giustamente annoverati tra gli “operatori del bene” – aggiunge ora il Presidente Fnomceo -. In memoria delle vittime, oggi in tutte le sedi istituzionali le bandiere sono a mezz’asta. Le nostre lo sono a partire da quell’11 marzo di un anno fa, a memoria imperitura dello straordinario tributo pagato dalla Professione medica per operare il bene, garantendo il diritto alla salute”. (Com)