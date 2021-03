Terrorismo: Tunisia, 48 anni di carcere per membri cellula di dieci persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci membri di una cellula terroristica smantellata nel 2017 sono stati condannati a 48 anni di prigione ciascuno, con decorrenza immediata. Il verdetto è stato pronunciato dalla sezione specializzata in reati di terrorismo del tribunale di prima istanza di Tunisi il 17 marzo. I condannati, cinque uomini e altrettante donne, sono stati giudicati colpevoli di aver formato una cellula terroristica, di aver prestato fedeltà allo Stato islamico e di aver agevolato il trasferimento di giovani tunisini, i cosiddetti “foreign fighter”, verso zone di conflitto in Siria e Libia. La cellula era stata scoperta in uno dei governatorati settentrionali del Paese nordafricano, riferisce l’emittente “Mosaique Fm”. (Tut)