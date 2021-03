Milano 2021: Fidanza e Maullu (Fd'I), rosa ampia di disponibilità, troveremo candidato all'altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento giusto il centrodestra troverà il candidato giusto da schierare per le comunali di Milano. Ne sono certi l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e il coordinatore del partito a Milano Stefano Maullu. "Non è un mistero che avendo un posizionamento differente rispetto al nuovo governo c'è stato un rallentamento del tavolo del centrodestra per le comunali, ma credo che nei prossimi giorni tornerà a riunirsi. Giorgia Meloni lo ha sollecitato pochi giorni fa, perché è tempo di decidere. Noi siamo pronti a sciogliere le riserve su tutte le città che votano. Aspettiamo che gli alleati siano altrettanto disponibili", ha detto Fidanza a margine di una conferenza stampa nella sede milanese del partito, senza sbilanciarsi nel dare scadenze per la decisione: "Il prima possibile, ma di date non ne diamo più". "A differenza dei nostri alleati che continuano a dare delle date, noi le date non le diamo, ma stiamo lavorando per cercare il candidato, che sia un candidato che rappresenti tutta la coalizione, che ami il lavoro e la città e che non sia catapultato dall'alto semplicemente perché frutto di una scelta casuale. È una città troppo importante, per poter non avere un candidato che non sia all'altezza della situazione. Calma e gesso, perché troveremo il candidato al momento giusto", ha aggiunto Maullu. (segue) (Rem)