Milano 2021: Fidanza e Maullu (Fd'I), rosa ampia di disponibilità, troveremo candidato all'altezza (2)

- Rispetto al passo avanti del consigliere delegato della American Chamber of Commerce in Italy Simone Crolla, Fidanza ha detto: "È una disponibilità in più da valutare. È sempre positivo quando c'è una molteplicità di personalità che si rendono disponibili". Mentre sull'ipotesi della candidatura a sindaco di Maurizio Dallocchio, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia ha assicurato che "è un nome che noi abbiamo portato al tavolo e non è stato tolto. È un nome che c'è sempre, di un professionista stimato, quindi ovviamente per noi è un nome in campo. Ce ne sono anche altri e valuteremo e penso che si possa anche utilizzare questo tempo per capire se si può arricchire ulteriormente questa rosa". (Rem)