Russia-Usa: Putin, nonostante le sanzioni e gli insulti dovranno i fare i conti

- Gli Stati Uniti dovranno fare i conti con la Russia: anche se pensano che siamo uguali a loro, non è così, abbiamo un codice genetico, culturale e morale diverso. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i rappresentanti del pubblico di Crimea e Sebastopoli, che si è svolto tramite collegamento video. "Noi, sebbene pensino che siamo uguali a loro, siamo persone diverse. Abbiamo un codice genetico e culturale-morale diverso. Ma sappiamo come difendere i nostri interessi. E lavoreremo con loro. Ma in quelle aree, in cui noi stessi siamo interessati. E a quelle condizioni che riteniamo vantaggiose per noi stessi", ha detto Putin. "Dovranno fare i conti con tutto questo, nonostante tutti i tentativi di fermare il nostro sviluppo. Nonostante le sanzioni, gli insulti. Dovranno fare i conti con tutto questo", ha sottolineato Putin. (Rum)