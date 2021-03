Imprese: Piaggio Fast Forward avvia collaborazione con Trimble per sperimentare tecnologia proprietaria di inseguimento intelligente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PFFtag consente ai partner esterni di interagire con gli esclusivi algoritmi proprietari e mettere il proprio software in comunicazione con quello di Pff. In questo modo, l’operatore umano può controllare il robot attraverso l'associazione e migliorarne la capacità di rilevare direzione e velocità, semplicemente tramite l’inseguimento. Premendo un pulsante è possibile attivare una matrice di sensori integrata che si associa all’operatore che controlla Spot, o un diverso robot o macchina, in ambienti dinamici, come quello edile, senza utilizzare alcun dispositivo, app o joystick e senza il bisogno di una formazione speciale. In tal modo è possibile dare vita a un’ampia gamma di applicazioni per macchinari già in uso, contribuendo a migliorare la produttività, la sicurezza e la qualità del lavoro. "Attraverso la collaborazione con Trimble, Piaggio Fast Forward conferma ancora una volta la sua vocazione pionieristica e la tendenza verso la ricerca incessante di nuove forme di interazione tra robotica ed esseri umani, in un rapporto che vede sempre le persone e le loro esigenze di mobilità come il fulcro attorno a cui si articola la nostra missione”, ha dichiarato Michele Colaninno, fondatore e presidente di Piaggio Fast Forward. “I robot sono sempre più presenti nelle nostre vite, sia negli aspetti privati sia in quelli professionali, contribuendo a rendere le attività umane meno gravose e più efficienti allo stesso tempo. Credo che la tecnologia e la robotica, se messe al servizio delle persone, possano svolgere un ruolo importante nel rivoluzionare la mobilità individuale e nel ridefinire gli ambienti di lavoro e urbani, rendendoli più sostenibili e a misura d’uomo, contribuendo ad un futuro migliore”. (segue) (Com)