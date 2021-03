Imprese: Piaggio Fast Forward avvia collaborazione con Trimble per sperimentare tecnologia proprietaria di inseguimento intelligente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo studio di fattibilità congiunto, la tecnologia di inseguimento intelligente di Pff è stata integrata in un robot Spot dotato di hardware di scansione laser Trimble o del sistema satellitare globale di navigazione (Global Navigation Satellite System, Gnss), per condurre una serie di test della durata complessiva di due mesi presso gli stabilimenti di un cliente di Trimble in Colorado. “La tecnologia di inseguimento sviluppata da Pff offre un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, e apre la strada alla robotica collaborativa e ai dispositivi che supportano la forza lavoro umana”, ha dichiarato Aviad Almagor, vicepresidente di divisione di Trimble Emerging Technologies. “I robot dotati di tecnologia PFFtag potranno fornire assistenza ai professionisti durante le attività quotidiane, trasportare carichi pesanti, nonché migliorare l’efficienza e la sicurezza dei lavoratori”. Sfruttando quanto sarà appreso nel corso di questo test di fattibilità, PFF intende proseguire verso l'obiettivo di aiutare gli esseri umani e le macchine a lavorare insieme in qualunque ambiente, gettando le basi per le città e gli ambienti di lavoro del futuro. (Com)