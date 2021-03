Francia-Cina: delegazione parlamentare a Taiwan, Parigi respinge le critiche di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori francesi sono liberi di incontrare chi vogliono quando viaggiano. Lo chiarisce il ministero degli Esteri della Francia dopo le critiche arrivate dall’ambasciata della Cina a Parigi su un’imminente visita di legislatori francesi a Taiwan. L'ambasciatore cinese in Francia, Lu Shaye, ha scritto a febbraio una lettera al presidente del Gruppo di amicizia con Taiwan del Senato francese, Alain Richard, chiedendogli di cancellare la visita a Taipei di una delegazione parlamentare francese che sarebbe stata in fase di pianificazione. "Non vogliamo che si danneggino i legami franco-cinesi", ha avvertito Lu, ricordando che Taiwan fa parte “di una sola Cina” e che "questo principio deve essere accettato da qualsiasi Paese con cui Taipei intrattiene relazioni diplomatiche". Secondo i resoconti dei media francesi, Richard – che in passato ha già compiuto visite a Taiwan - avrebbe reagito con indignazione alla richiesta del diplomatico cinese. (segue) (Frp)