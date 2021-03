Francia-Cina: delegazione parlamentare a Taiwan, Parigi respinge le critiche di Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata cinese ha pubblicato la lettera sul proprio sito web, avvertendo formalmente i senatori che "il viaggio in programma viola il principio ‘una sola Cina’ e invia il segnale sbagliato alle forze indipendentiste di Taiwan”. Inoltre, secondo la sede diplomatica, “i senatori francesi, in quanto membri di un'istituzione statale, dovrebbero osservare questo principio e astenersi da qualsiasi forma di contatto ufficiale con le autorità taiwanesi". In risposta all'ambasciata cinese, la portavoce del ministero degli Esteri di Taiwan, Joanne Ou, ha invece sottolineato che i parlamentari francesi sono i benvenuti nell’isola e che “possono decidere liberamente dove viaggiare e chi incontrare”. "Il comportamento del governo cinese non farà che aumentare l'ostilità del popolo taiwanese verso la Cina", ha aggiunto Ou. (Frp)