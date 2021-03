© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che questa mattina insieme ai sottosegretari di Stato per la Difesa Giorgio Mulè e Stefania Pucciarelli ha deposto presso il Policlinico militare di Roma “Celio” una corona di alloro in occasione della giornata della memoria per le vittime del Covid. (Com)