Covid: Casellati, vittime non solo numeri, non arrendersi per onorare memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima giornata nazionale dedicata alle vittime dell’epidemia da Covid-19 è un "anniversario che tocca il cuore di ciascuno di noi", lo ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un video su Twitter. "Terribile è pensare che in un anno sono più di centomila gli italiani e le italiane che hanno perso la vita a causa del Covid. Non sono solo numeri. Sono genitori, nonni, mariti, mogli, fratelli, sorelle, figli, colleghi, amici. Ciascuno con la sua storia, i suoi sogni, i suoi progetti. Molti di loro si sono fatalmente ammalati mentre erano in prima linea per soccorrere e curare; per proteggere la nostra sicurezza o per garantire i servizi essenziali", ha osservato la presidente di palazzo Madama. Quella della pandemia "è una sfida ancora aperta" che "l’Italia può vincere con il coraggio, la generosità e le risorse che gli italiani hanno saputo esprimere in questi mesi così drammatici. Onorare la memoria di chi non c’è più vuol dire proprio questo: non arrendersi", ha concluso Casellati.(Rin)