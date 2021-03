Russia: Cecenia, reggimento Kadyrov fa appello a Putin dopo articoli su presunte esecuzioni extragiudiziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del reggimento Akhmat Kadyrov, parte del ministero dell'Interno della repubblica russa di Cecenia, hanno fatto appello al capo dello Stato Vladimir Putin, dopo la pubblicazione di articoli su presunte esecuzioni extragiudiziarie nella regione. I militari ceceni, come rende noto un comunicato, chiedono al presidente di prestare attenzione agli attacchi mediatici contro di loro. Il quotidiano russo "Novaya Gazeta" ha pubblicato in precedenza una nuova indagine che riguarda presunte torture ed esecuzioni in Cecenia. "Non siamo estranei a lottare contro i nemici della Russia in combattimento aperto. Siamo molto orgogliosi, non risparmiando le nostre vite, serviamo la nostra Patria", si legge in un loro messaggio pubblicato su Instagram. (segue) (Rum)