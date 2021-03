Regno Unito: nuovo studio, vaccini anti Covid esistenti validi contro variante brasiliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo studio dell'università di Oxford ha evidenziato come i vaccini anti Covid-19 esistenti possano essere protettivi contro la cosiddetta "variante brasiliana" del Sars-Cov-2, dato che la variante P1 sembrerebbe essere meno resistente agli anticorpi di quanto si credeva precedentemente. La ricerca non è stata ancora validata, ma sembrerebbe provare che, mentre i vaccini in generale non sembrano funzionare altrettanto bene contro le varianti rispetto al "ceppo originale" del coronavirus, la variante P1 sembrerebbe essere "meno resistente" di quanto si era inizialmente temuto. (Rel)