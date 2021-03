Libia: svolta in Cirenaica, Haftar consente l'attracco delle navi battenti bandiera turca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riavvicinamento tra Egitto e Turchia, conseguenza della “pax americana” avviata nell’ultima periodo della presidenza Trump e proseguita dall’attuale amministrazione Biden, sta avendo dei primi effetti diretti anche in Libia. Il comando generale dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato da Khalifa Haftar (l’uomo forte della Cirenaica che ha tentato di conquistare “manu militari” Tripoli con l’appoggio di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia), ha annunciato di aver concesso alle navi commerciali battenti bandiera turca il permesso di entrare nei porti della Cirenaica. "Non abbiamo obiezioni all'ingresso di navi commerciali battenti bandiera turca nei nostri porti, secondo le procedure e la legislazione in vigore", si legge in un ordine del capo di Stato maggiore della Marina libica di Bengasi. Si tratta di uno sviluppo importante se si considera che solo qualche mese fa, lo scorso 22 dicembre, le forze di Haftar avevano fermato il cargo “Mabouka” con a bordo un equipaggio turco al largo delle coste di Derna: la nave era stata liberata dopo poche ore, ma solo dopo la dura reazione di Ankara. Solo pochi giorni fa, inoltre, è avvenuto a Tripoli il passaggio di consegne tra il Governo di accordo nazionale uscente (Gna) e il nuovo Governo di unità nazionale (Gun) del premier Abdelhamid Dabaiba. (segue) (Lit)