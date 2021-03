Libia: svolta in Cirenaica, Haftar consente l'attracco delle navi battenti bandiera turca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei portavoce dell'Lna, generale Khaled al Mahjoub, ha spiegato che la decisione di consentire l’attracco alle navi turche in Cirenaica sarebbe di natura commerciale e non politica. “Tutti sanno che l'accordo turco-libico include il porto di Tripoli. La gestione di questo scalo marittimo è stata affidata a una compagnia turca, la quale ha alzato i prezzi e costretto i commercianti a pagare ingenti somme per le merci. Era quindi necessario trovare una soluzione a questo problema per ridurre l'onere sui cittadini, soprattutto alla luce dell’elevato prezzo di dollari”, ha detto Mahjoub. “Il Comando generale dell'Esercito nazionale libico ha autorizzato ufficialmente l'ingresso nei porti di navi battenti bandiera turca, sia a Bengasi che in tutto l'Est libico, in modo che la società intera possa beneficiare di prezzi inferiori per le merci", ha aggiunto il generale libico. "I porti marittimi situati nella parte orientale della Libia sono amministrati dalla Libia: non sono stati consegnati a nessuno straniero e i prezzi per servizi qui non sono cambiati", ha detto ancora Mahjoub. “La leadership dell'Esercito - ha concluso - ha dovuto prendere questa decisione per alleviare le sofferenze del nostro popolo". (segue) (Lit)